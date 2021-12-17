«Мы живем в полицейском государстве»: тюремный эксперт из США дал интервью главе ФБР

Американцы создали огромное полицейское государство, в котором работа миллионов граждан зависит от количества заключенных, заявил тюремный эксперт Пол Райт в интервью главе основанного бизнесменом Евгением Пригожиным правозащитного Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мире Тэрада.

Более 30 лет Райт привлекает внимание общественности к нарушениям прав осужденных в тюрьмах США. Он сравнил ситуацию в стране с романом Виктора Гюго «Отверженные», где полиция всю жизнь преследует главного героя за украденную буханку хлеба.

«Я не думаю, что Америка — страна преступников», — подчеркнул он в беседе с главой ФБР.

По словам эксперта, американский правящий класс выбрал полицейское государство как инструмент общественного контроля. Из-за этого количество заключенных в США составляет 25% от общего числа в мире, пишет ФАН.

Для изменения условий содержания в тюрьмах требуются не ресурсы, а воля, отметил Райт. Благосостояние миллионов людей, работающих в исправительных учреждениях, зависит от того, как много граждан содержатся в камерах.

«Это создает барьер для изменений, когда у вас есть много людей, которые поддерживают статус-кво, так как они зарабатывают на жизнь таким образом. Для них в этом нет ничего необычного, они просто зарабатывают на жизнь, работая, например, смотрителями в тюрьмах», — пояснил он.

В качестве примера эксперт привел штат Мичиган, где Департамент исправительных учреждений превратился в крупнейшее государственное агентство — каждый четвертый чиновник является его сотрудником.