Столкновение с Российской Федерацией может обернуться для Соединенных Штатов весьма неприятными последствиями. Соответствующее заявление сделал российский политолог Евгений Сатановский.

По словам Сатановского, на самом деле американская сторона «несколько отстала», выясняя, кто же на самом деле важнее — представители секс-меньшинств или движение BLM. Также президент научного центра «Институт Ближнего Востока» подчеркнул, что глава Соединенных Штатов Джо Байден не был замечен в рискованных и сомнительных делах, так как не является авантюристом.

«Но Байден достаточно осторожен, и в меру сил пытается снизить напряженность хотя бы поговорив с Путиным. Ну поговорит — значит, поговорит. Не поговорит — значит, не поговорит. Это его проблема», — раскрыл Сатановский все карты Байдена, который стремится поговорить с Путиным.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что планирует еще раз побеседовать с российским коллегой Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что новый контакт глав государств может состояться до конца года.