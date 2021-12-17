Фридрих Мерц занял пост председателя партии ХДС/ХСС в Германии

Блок правоцентристских политических партий в Германии, включающий в себя «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии», избрал нового лидера. Им стал Фридрих Мерц.

Стоит отметить, что новый председатель представляет консервативное крыло партии. Его считают одним из ведущих экспертов в области экономики. В течение долгого времени он налаживал связь между крупнейшими представителями немецкого бизнеса и правительства.

Стоит отметить, что партия экс-канцлера Ангелы Меркель не смогла одержать победу на прошедших в сентябре выборах. Ее обошла Социал-демократическая партия Германии, чей председатель Олаф Шольц в последствии стал новым канцлером.