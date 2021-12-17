Замглавы администрации района задержали по подозрению в получении взятки в Уфе

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы администрации Октябрьского района Уфы по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан.

Согласно имеющейся информации, чиновник требовал от предпринимателя почти 200 тыс. рублей за оказание всесторонней помощи в ведении бизнеса. В отношении замглавы районной администрации возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

«Опасаясь негативных последствий, предприниматель согласился и в конце октября 2021 года передал чиновнику две кофе-машины общей стоимостью более 47 тыс. рублей», — пояснили в СК РФ.

Чиновника задержали с поличным при получении взятки в размере 150 тыс. рублей. В настоящий момент правоохранители проводят комплекс первоначальных следственных действий, в том числе обыски по месту работы и жительства подозреваемого. Решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу.