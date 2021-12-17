«Фантазер»: мэр Нижневартовска показал будущее города с гигантскими грибами и небоскребами

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко презентовал не очень реалистичное будущее города в 2070 году во время общественного обсуждения 17 декабря. Изображение фантастического характера повеселило нижневартовцев, которые не рассчитывают на подобный прогресс даже спустя полвека.

«Вот на картинке мы видим такой город Нижневартовск в 2070 году. Благодарю за внимание», — рассказал мэр.

На мероприятии присутствовала и глава ХМАО Наталья Комарова: гигантские грибы, водопад и небоскребы. присутствующие в проекте, не вызвали у нее вопросов. А вот к устаревшему самолету Антонова, пролетающему над Нижневартовском будущего, политик все-таки придралась — мол, парящий в небе АН-2 родом из 1970-х годов представленному образу не соответствует.

«Это созидательный образ… Да», — парировал ей Кощенко.

Местные жители разделились во мнениях в Instagram: кого-то проект задел, кто-то отнесся к презентации с юмором и назвал мэра «фантазером».

Некоторые горожане отмечали, что Нижневартовск уже должен быть таким, каким представлен на картинке. Но в городской администрации поспешили их разочаровать: вопреки словам мэра, ни в настоящем, ни в будущем Нижневартовск не станет похож на утопичный Green city из презентации.

«Данная картинка не имеет отношения к проекту. Подобные иллюстрации используют, когда говорят о городах будущего», — заявили в администрации Нижневартовска, опровергнув слова мэра.

Увы, сам Кощенко свое резонансное выступление не прокомментировал. Тем временем выяснилось, что картинка для презентации мэра оказалась не кропотливо созданным проектом города через 50 лет, а обычным стоковым изображением с просторов интернета.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Архангельска предложил переименовать столицу Поморья в Путинград. Подробнее — в нашей статье.