Специалисты Петростата зафиксировали увеличение смертности в Петербурге

Специалисты Петростата подвели демографические итоги 2021 года. В Санкт-Петербурге зафиксировано снижение рождаемости и увеличение смертности на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Согласно предварительной оценке специалистов, численность постоянного населения Северной столицы к 1 ноября 2021 года составила 5,37 миллиона человек. Этот показатель уменьшился на семь тысяч в сравнении с данными, полученными в 2020 году. Смертность в городе превысила рождаемость в 1,6 раза в период с января по октябрь, рассказала начальник отдела статистики населения Петростата Елена Чуприна в беседе с изданием «Фонтанка».

В Петербурге за январь-октябрь 2021 года родились 44,6 тысячи детей. Чуприна отметила, что это на 1784 человека меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Общий показатель рождаемости в городе снизился на 2,9% и составил 10 родившихся на 1000 человек населения. Отмечается, что в Северной столице также было зафиксировано увеличение числа разводов на 17,1%.

Увеличение смертности в городе связано с несколькими факторами, в том числе с распространением коронавируса. Всего с момента начала пандемии COVID-19 в городе умер 27 191 человек. Суточный показатель смертности от коронавируса в Петербурге также растет. При этом губернатор Александр Беглов утверждает, что город достигнет коллективного иммунитета к заболеванию в начале 2022 года. Однако статистические данные говорят об обратном.