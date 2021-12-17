Сохранить утраченное. Социолог Шугалей издал книгу об исчезающем Петербурге 

Книга о боли каждого петербуржца. Так начинается предисловие к альбому под названием «Утраченный Петербург», презентация которого прошла 17 декабря в Северной столице. В нем собраны фотографии 160 зданий, объектов культурного значения, находящихся сегодня в крайне плачевном состоянии.

Автор книги — социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей. Почти два года он находился в ливийском плену. А вернувшись в родной Петербург, не узнал его.

«Когда постоянно находишься в городе, к сожалению, привыкаешь к такой картине: сегодня камушек от исторического здания отпадет, завтра отпадет. После долгого отсутствия на родине я увидел большую разницу. Книга написана под впечатлением от того, как изменились знакомые мне с детства здания за два года», — объяснил идею книги Шугалей.

Он подчеркивает сразу: это его субъективный взгляд на проблему, которая существует далеко не первый год, но особенно бросается в глаза после долгого отсутствия.

Фотографии разрушающихся зданий помогали собирать волонтеры.

Невские Новости / Карина Зварич

В добровольческом движении, в инициативе неравнодушных петербуржцев Максим Шугалей и видит потенциальное решение вопроса.

«Цель книжки — показать людям наши ценности. Показать, что зданиям сейчас плохо. Хочу донести мысль: давайте все вместе соберемся, привлечем инвесторов, бизнес к восстановлению. Я не хочу обвинять только власти. И требовать только от них реконструкции памятников. Понимаю, что ситуация в стране сейчас тяжелая. Но я уверен, что можно найти механизмы. Люди состоятельные могут помочь. Такие примеры в истории были, когда князья помогали возрождать церкви. Мы можем увековечить жизнь людей таким образом», — рассуждает социолог.

Возможно, возродить патриотические чувства и желание помочь сохранить архитектурные шедевры города на Неве поможет то, что альбом «Утраченный Петербург» можно получить в домашнюю библиотеку бесплатно. Книги пока есть в пространстве «Кофе и книги». Но если будет большой спрос, автор планирует расширить географию точек.

«Книга очень значима сейчас, - делится впечатлением Тамара Захарова, друг организации «Город перемен». - Книгу можно в руках подержать. В любое время можешь обратиться к ней. Проблема разрушающихся зданий - первостепенна в нашем туристическом городе. Ведь порой отваливающаяся лепнина разрушает не только дома, но и жизни люде, на которые падает».

На обложке альбома надпись – том I. Уже сейчас команда Шугалея работает над выпуском второй книге. Всего, по словам социолога, в Петербурге около 900 архитектурных шедевров в плачевном состоянии.

ИА «Политика Сегодня» /

Впрочем, автор альбома с оптимизмом смотрит в будущее и называет «Утраченный Петербург» книгой надежды.