Лепс вышел на связь с поклонниками и призвал не хоронить его раньше времени

Певец Григорий Лепс после госпитализации вышел на связь с поклонниками и прокомментировал слухи о своем состоянии здоровья. Он призвал не хоронить его раньше времени.

В Instagram известный артист опубликовал видеоролик, чтобы развеять все слухи, появившиеся на фоне событий, связанных с физическим здоровьем певца. В видео Лепс рассказал, что причиной госпитализации стали проблемы с артериальным давлением.

«Ну что, вас очередной раз ввели в заблуждение, что я уже умер. Никогда, не дождетесь. У меня был гипертонический криз, не очень сильный, но все-таки я решил лечь в больницу. Пролежал там один день, меня прокапали, все в порядке», — рассказал артист.

Григорий Лепс заявил, что у врачей никаких вопросов по поводу его здоровья не возникло. Певец объяснил, что подобное случается, когда выкладываешься на полную ради того, чтобы держаться на плаву и выступать с новыми песнями.

Лепс добавил, что его новогодний концерт «Рождество с Григорием Лепсом», на который приглашены многие известные артисты, состоится при любых обстоятельствах. Мероприятие пройдет 19 декабря.