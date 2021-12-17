Путин рассмешил участников съезда промышленников и предпринимателей словами про неразборчивый почерк

Президент России Владимир Путин пошутил над своим не всегда разборчивым почерком.

Инцидент произошел в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Президент хотел дополнить речь и обратился к собственным записям. Через какое-то время Путин понял, что не может разобрать записанное, чем рассмешил участников мероприятия.

«Царапал, царапал, не всегда могу разобрать, что сам нацарапал», — сказал Путин.

Президент добавил, что записывал тезисы из выступления председателя Совета директоров АО «МХК ЕвроХим» Игоря Нечаева. Участников съезда развеселила забавная ситуация.