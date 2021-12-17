Глава Центробанка надела на пресс-конференцию по ключевой ставке брошь-Щелкунчика

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина надела брошь с изображением Щелкунчика для выступления на пресс-конференции по итогам собрания совета директоров регулятора.

Руководство ЦБ приняло решение повысить ключевую ставку в седьмой раз подряд. Значение выросло сразу на 100 базисных пунктов — с 7,5% до 8,5% годовых. Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ началось в марте прошлого года. С тех пор ключевая ставка выросла на 4,25 процентных пункта.

Эльвира Набиуллина традиционно появляется на ключевых пресс-конференциях с разными брошами. Среди них уже были неваляшка, домик, голубь, буква V, золотая подкова, знак play and pause, волны, снегирь, ястреб и дождевая туча. Во время брифинга после октябрьского заседания совета директоров ЦБ Набиуллина выступала с брошью в виде лука и стрелы. Тогда регулятор повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов — с 6,75% до 7,5%.