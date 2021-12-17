Исполнительница роли буфетчицы в «Иронии судьбы» Елена Наумкина скончалась на 74-м году жизни

Звезда российского и советского кинематографа Елена Наумкина умерла в возрасте 73 лет, сообщил режиссер Андрей Моргунов.

Причины смерти артистки не разглашаются. Информация о дате и месте прощания с Наумкиной будет объявлена позже

Актриса родилась 24 мая 1948 года. Она с отличием окончила Высшее театральное училище имени Щукина. После получения театрального образования Наумкина снималась во многих фильмах. Среди наиболее известных кинокартин можно отметить такие, как «Возвращение Будулая», «Рудольфио» и «Этот фантастический мир». Также она исполнила роль буфетчицы в легендарном фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».