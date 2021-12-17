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Депутат Чепа обвинил США в давлении на ЕС на фоне продления санкций против России

Политика
Депутат Чепа обвинил США в давлении на ЕС на фоне продления санкций против России

Евросоюз выступил за продление санкций против России под давлением США, считает депутат Госдумы Алексей Чепа.

По мнению парламентария, решение принято странами ЕС как бы в поддержку Украины, так как Киев очень напрягся после переговоров президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена.

«Ясно, что невыполнение минских договоренностей — это вина Украины, продолжение раздувания этого конфликта и истерии грозящего вторжения на ее территорию, это все тоже ее действия», — цитирует Чепу телеканал «360».

Как считает депутат, Евросоюз продолжил ведение антироссийской политики, показывая Украине, что Западу можно доверять, но одновременно с этим нагнетая обстановку. Он добавил, что санкции против ЕС невыгодны в первую очередь самой Европе, а продлены лишь в угоду Вашингтону.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет зеркально продлевать контрмеры в отношении Евросоюза. Он напомнил, что изначально санкции вводила не Москва.