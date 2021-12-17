Украинские депутаты Мураев и Михальчишин устроили скандал из-за событий 2 мая 2014 года в Одессе

Споры на Украине касательно трагических событий, которые случились 2 мая 2014 года в Одессе, не утихают. На этот раз в словесной перепалке схлестнулись лидер партии «Наши» Евгений Мураев и экс-нардеп Юрий Михальчишин.

Диалог на повышенных тонах проходил в прямом эфире программы «Народ против с Наташей Влащенко». Мураев настаивал на том, что правоохранительные органы должны провести беспристрастное расследование этих событий и вынести свою компетентную оценку. Только так можно поставить точку в спорах по этому поводу.

«Компромисс мы найдем, когда накажем виновных, когда получим ответы на все вопросы», — сказал он.

Однако оппонент Мураева Михальчишин придерживается диаметрально противоположной точки зрения. По его словам, события в Одессе не являются преступлением, поэтому не стоит их расследовать. Благодаря украинским военнослужащим удалось сохранить Мариуполь в составе страны, резюмировал он.