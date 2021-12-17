Политолог Жарихин: США необходимы гарантии спокойствия на Украине

Соединенным Штатам необходимы гарантии спокойствия на Украине, чтобы заняться Китаем. Вашингтону нужно развязать руки на территории страны, рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Соответствующим заявлением эксперт поделился в интервью изданию «Украина.ру». Помимо этого, политолог отметил, что у Соединенных Штатов есть проблемы. Также он сделал неожиданное заявление о болевых точках США.

«Неслучайно они стали с нами разговаривать. Если бы у них не было проблемы, они бы с нами не разговаривали. Проблема состоит в том, что для того, чтобы заняться Китаем, им нужно развязать руки на Украине, чтобы в ближайшее время на Украине не было форс-мажорных обстоятельств», — подчеркнул Жарихин.

По его словам, кампанию «Россия нападает» придумали специально для того, чтобы Москва дала гарантии вести агрессию в отношении Украины.

«Им нужно замораживание ситуации на Украине. На что им было сказано: а вы дайте обязательства, что не будете продвигать свою военную инфраструктуру в нашем направлении. У них возникла зависимость от нашего поведения, значит появилась возможность торга и нахождения компромисса», — добавил Жарихин.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что Украина все еще не вернула заграничное имущество, которое осталось после Советского Союза, несмотря на оплату Москвой всех долгов СССР. Об этом глава государства сообщил в фильме «Россия. Новейшая история».