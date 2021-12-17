Президент России заявил, что последствия омикрон-штамма COVID-19 пока не понятны

Пока не понятно, какие последствия может иметь распространение омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Штамм коронавируса «Омикрон» был впервые обнаружен в ЮАР. За короткое время мутация распространилась по территориям многих стран мира, в том числе попала в Россию. Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что «Омикрон» вызывает некоторые опасения. Как подчеркнул Путин, специалисты делают разные выводы об этой инфекции, поэтому нельзя что-то говорить наверняка.

«Посмотрите, что происходит в относительно благополучных странах. Имею в виду, в том числе, распространение нового так называемого омикрон-штамма. Еще непонятны последствия», — отметил президент.

Основным способом профилактики коронавирусной инфекции является вакцинация. В России данная медицинская процедура проводится бесплатно с помощью отечественных препаратов.