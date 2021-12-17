Путин объяснил возросшую смертность в России распространением коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что возросшая смертность в стране в значительной степени связана с распространением коронавирусной инфекции.

Рост показателей смертности наблюдается в России. Это во многом связано с коронавирусом, подчеркнул глава государства в ходе выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Смертность подросла в стране, в значительной степени это связано, конечно, так или иначе, с ковидом», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что эпидемиологическая остановка остается напряженной. Также в настоящее время сложно оценить последствия, с которым приведет распространение нового омикрон-штамма коронавируса.