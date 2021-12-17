Голикова рассказала о вероятности введения новых ограничений из-за омикрон-штамма COVID-19

Российские власти пытаются сориентироваться, какие еще нужны ограничения на фоне появления омикрон-штамма COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В данный момент в России действуют ограничительные меры, приняты изначально, например, обязательный масочный режим в общественных местах. При этом из-за появления на территории государства новой мутации «Омикрон» список ограничений может расшириться.

Как отметила Голикова, российские медицинские специалисты отправились в ЮАР, где был обнаружен новый вариант коронавируса, чтобы изучить его. Они доложат об эпидемиологической ситуации, когда вернуться назад.

Основным способом борьбы с коронавирусной инфекцией остается вакцинация. В России данная медицинская процедура проводится бесплатно с помощью отечественных препаратов.