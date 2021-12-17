Алхимик Нострадамус предрек США «невиданную инфляцию» в 2022 году

Французский алхимик и предсказатель Мишель Нострадамус за всю жизнь сделал более 6 тысяч предсказаний. Одно из них касалось краха США в 2022 году.

Многие из предсказаний Нострадамуса успели сбыться. Недавно исследователи разгадали послание на 2022 год. Зашифрованные письмена касались судьбы США.

Алхимик писал свои пророчества с помощью определенного шифра. Для этого он использовал латынь, итальянский, греческий и старофранцузский языки. Ученые обнаружили, что в предсказании на 2022 год Соединенные Штаты ждет печальный сценарий развития событий.

В пророчестве говорится о «невиданной инфляции», с которой столкнутся американцы в будущем. США также начнут терять авторитет на мировой политической арене, а социальные процессы внутри государства выйдут из-под контроля. Власти же будут показывать свою некомпетентность, утверждал алхимик.

Мишель Нострадамус также предрекал экономический рост Китая. По мнению провидца, юань может стать новой мировой валютой. Пекин начнет действовать в интересах сохранения экономического равновесия.