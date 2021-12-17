«Невозможно молчать». Польские солдаты бегут в Белоруссию от произвола властей

Польский военнослужащий Эмиль Чечко нелегально пересек границу и попросил политического убежища в Белоруссии, рассказали в Государственном пограничном комитете РБ. Но власти Польши не хотят признавать факт дезертирства, несмотря на откровенное признание солдата.

По словам 25-летнего «перебежчика», он не согласен с жесткой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами.

«Я дезертировал из армии через колючую проволоку, порвал штаны и поранил руку. Перебежал через нейтральную полосу и увидел, что едет польский патруль. Я снял форму и без одежды, окольными путями, побежал в сторону Белоруссии. Я решил покинуть польскую армию именно таким способом, потому что невозможно молчать о том, что творится на территории Польши», — рассказал солдат в эфире белорусского телеканала АТН.

Также Чечко свидетельствует о запугивании сослуживцев польской военной контрразведкой.

«Они стояли и кого-нибудь цепляли, чтобы солдаты привыкали к тому, что к ним проявляют агрессию. Если солдат выходил куда-то, они проверяли документы без причины, говорили ему глупости, понимая, что он не может ничего ответить», — рассказал поляк журналистам.

Lukashenka's propaganda reported ???????? soldier Emil Czeczko defected to Belarus. They say he didn't comply with Poland's position on migrants. According to the ???????? Minister of Defence @mblaszczak, the man had a long criminal record & was to leave the army. pic.twitter.com/Uge5j7b50L — Franak Viačorka (@franakviacorka) December 17, 2021

Пока белорусские телевизионщики беседовали с Чечко в студии за чашкой чая, в Варшаве дерзкий побег упорно отрицали. Польские пограничники заявили, что «можно говорить не о побеге, а о пропаже», а в министерстве обороны заверили — «поиски продолжаются постоянно». Информация о побеге якобы «не подтвердилась».

Преступник, а не жертва?

Позже, когда присутствие Чечко в эфирах белорусских телеканалов стало невозможно игнорировать, министр национальной обороны Мариуш Блащак взялся за Twitter: он заявил, будто бы у военного были «серьезные проблемы с законом».

«У солдата, который вчера пропал без вести, были серьезные проблемы с законом, и он подал заявление об увольнении из армии. Его никогда нельзя было отправлять служить на границу. Я потребовал объяснений у тех, кто за это отвечает», — заявил Блащак в соцсети.

Сообщение о «серьезных проблемах с законом» начали тиражировать польские СМИ. При этом нигде не сообщалось, в чем конкретно провинился Чечко.

Emil Czeczko, żołnierz który wczoraj poprosił o azyl na Białorusi, udziela już wywiadu telewizji. pic.twitter.com/CpvcT8pW1P — Patryk "Skju" Sykut (@PatrykSykut) December 17, 2021

Позже в Gazeta Wyborcza появилась информация, что молодой человек неделю назад якобы был задержан в городе Гижицко за вождение в состоянии алкогольного опьянения и под воздействием марихуаны. После этого случая Чечко каким-то образом вернулся к службе на польско-белорусской границе.

Русский след

Пользователи популярной польской соцсети Wykop.pl полагают, что Чечко толкнули на дезертирство «деньги россиян и белорусов», будто бы заплаченные за «такую медийную акцию».

«Бьюсь об заклад, это действия русских», — пишет некто под ником sireplama.

«А он по-русски говорит или по-польски? Наверное, никого не удивит, если окажется, что он случайно свободно владеет русским языком», — вторит пользователь yale.

«Или это пропагандистский фокус, которых в их [российских и белорусских] СМИ немало. Или это был их шпиц, который только что вернулся к своим», — рассуждает groznaglizda303.

Не исключено, что в ближайшее время подобные версии озвучат польские чиновники, но пока в Варшаве предпочитают акцентировать внимание на неназванном преступном прошлом Эмиля Чечко.

Подробнее о том, как Польша «довоевалась» с Белоруссией до миграционного кризиса — в нашей статье.