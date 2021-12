«Невозможно молчать». Польские солдаты бегут в Белоруссию от произвола властей

Польский военнослужащий Эмиль Чечко нелегально пересек границу и попросил политического убежища в Белоруссии, рассказали в Государственном пограничном комитете РБ. Но власти Польши не хотят признавать факт дезертирства, несмотря на откровенное признание солдата.

По словам 25-летнего «перебежчика», он не согласен с жесткой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами.

Также Чечко свидетельствует о запугивании сослуживцев польской военной контрразведкой.

Lukashenka's propaganda reported ???????? soldier Emil Czeczko defected to Belarus. They say he didn't comply with Poland's position on migrants. According to the ???????? Minister of Defence @mblaszczak, the man had a long criminal record & was to leave the army. pic.twitter.com/Uge5j7b50L