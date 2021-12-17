Российскому музыканту Александру Ильчуку запретили въезд на Украину

Участник российской рок-группы «Город 312» Александр Ильчук прибыл на Украину авиарейсом из Турции. На границе артиста уведомили, что ему запрещен въезд на три года из-за посещения Крыма.

Инцидент произошел в Борисполе. Как отметили в Государственной пограничной службе Украины, было установлено, что он якобы нарушал порядок въезда в Крым, где участвовал в различных фестивалях.

«За нарушение норм украинского законодательства иностранца на Украину пограничники не пропустили, кроме того, он получил запрет въезда на Украину на ближайшие три года», — добавили в пресс-службе ведомства.

Пограничники не стали раскрывать личность артиста, намеревавшегося принять на Украине участие некоем творческом проекте, однако агентство «Укринформ» уточнило, что речь в данном случае идет именно об Ильчуке.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года в результате референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение.