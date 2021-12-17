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Евросоюз продлил экономические санкции против России

Россия
Евросоюз продлил экономические санкции против России

Европейский союз (ЕС) продлил действие экономических санкций против России. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, передает «ТАСС».

 «Лидеры ЕС единогласно согласились продлить экономические санкции против России», — написал он в Twitter.

Мишель уточнил, что этим действием главы европейских стран призвали Москву к «выполнению Минских соглашений». 

Однако члена Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», кандидата политических наук Максима Бардина удивила позиция европейский чиновников.

«Несколько странно слышать призывы Евросоюза к России "выполнять Минские соглашения". Реализация Минских соглашений также провалена из-за невнятной позиции, которую занимали главные европейские гаранты – Франция и Германии – участники договоренностей. Официальный Киев в своей политике ориентируется в первую очередь на Вашингтон и не воспринимает Париж и Берлин всерьез»,  — заявил Бардин.

Страны Евросоюза продлили санкции против России
ФБА «Экономика сегодня» .  / Степан Яцко

Политолог обратил внимание, что «проект "Евросоюз" провалился» из-за внешнеполитической зависимости ЕС от США. По его мнению, европейские политики контролируются Вашингтоном. 

«Брюссель имеет право формировать европейский бюрократический аппарат и распределять зарплаты его сотрудникам. К России Евросоюз не допускают. Все стратегические рекомендации спускаются в Брюссель сверху», — прокомментировал эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва зеркально ответит на решение саммита Евросоюза о продлении экономических санкций. Песков добавил, что Россия прекрасно адаптировалась к существующим ограничения Запада и научилась извлекать выгоду из сложившейся ситуации.

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