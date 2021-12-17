Политолог Марков словами о «войне» между РФ и Украиной заставил ведущего из США сбежать с эфира

Политолог Сергей Марков едва не сорвал эфир программы на одном из американских телеканалов, заставив ведущего сбежать из студии словами о «войне» между Россией и Украиной.

Соответствующим заявлением эксперт поделился в социальных сетях. Под публикацией политолог не стал указывать название телеканала, уточнив, что он не относится к числу наиболее популярных. Однако после недавнего обсуждения темы возможной войны между Российской Федерацией и Украиной рейтинги телеканала должны были поползти вверх.

По словам Маркова, все началось с того, что американский ведущий предоставил ему слово. Позиция российского политолога оказалась противоположной той, что придерживался американец и присутствовавшие в студии украинские гости. Эксперт подчеркнул, что война между Россией и Украиной невозможна. Таким образом Марков вызвал у американского ведущего нервную реакцию. Он взбесился после слов политолога и сбежал с прямого эфира.

«В результате ведущий с криком "Я не могу это больше слышать" бросил микрофон и наушники, и выбежал из студии. А все же идет онлайн, поэтому начальники эфира не сразу там поняли, что форс-мажор, что ведущий сбежал», — заявил Марков.

Однако трансляцию прервали только после того, как Марков закончил озвучивать свое мнение в эфире американского телеканала.

Ранее заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин рассказал, что Украина превращается в проект «анти-Россия» — озлобленное и постоянно просящее государство. Вместе с тем, по его словам, Киев по многим вопросам действует в ущерб своим же интересам.