Власти Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов

Список категорий граждан, которые должны пройти обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции расширили в Свердловской области.

Региональные власти приняли решение ввести обязательную прививку для студентов высших учебных заведений. Постановление опубликовано на официальном портале Роспотребнадзора Свердловской области. В указе отмечается, что вакцинация от заболевания касается учащихся в возрасте старше 18 лет.

Студенты вузов должны поставить первую инъекцию не позднее 1 февраля 2022 года. Второй компонент следует сделать до 1 марта 2022 года, отмечается в документе. Вакцинация является эффективным средством защиты от заражения коронавирусом.