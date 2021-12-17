«Зеленый город» и «сухие ноги». Кто и как преобразит Петербург в ближайшие годы

В Петербурге на месте промзоны «Горская» появится новое высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. Площадка принадлежит городу, но облагородить зону самостоятельно Смольному оказалось не под силу. На помощь пришла компания «Мегалайн», которая за три года обещает построить на месте несанкционированных свалок и пустырей огромный «зеленый город» с гостиницами, экотропами, набережными, велодорожками и даже музеем.

Об этом на пресс-конференции медиагруппы «Патриот» рассказал генеральный директор компании Геннадий Корупятник. По его словам, проект будет реализован без привлечения бюджетных средств, но в итоге станет для петербургской казны солидным источником дохода. Так, планируемый объем налоговых поступлений в течение ближайших 15 лет составит 31,6 млрд рублей. При этом для жителей Северной столицы появятся более 14 тысяч новых рабочих мест.

«Там интересная природная среда, и мы хотим максимально правильно ее развивать. В данный момент процесс довольно неплохо двигается. Мы уже подготовили целый ряд заявок городу по передаче первых земельных участков. Весной — в начале лета следующего года хотели бы начать строить, чтобы к 24 году первые объекты вышли», – заявил Корупятник.

Федеральное агентство новостей /

Также компания решила взяться и за создание доступной транспортной инфраструктуры в Петербурге. Согласно исследованию «Мегалайна», городская сеть в данный момент не устраивает 85% петербуржцев. Решить проблему должны пересадочные узлы (ТПУ), подобные тем, что уже функционируют в Москве.

Их суть заключается в том, чтобы объединить под одной крышей сразу несколько остановок: метро, автобус, трамвай, пригородный поезд. Тем самым для пересадки с одного вида транспорта на другой жителю потребуется не более пяти минут. При этом будет действовать принцип «сухих ног», что в погодных условиях Петербурга является очень актуальным.

Невские Новости / Кристина Мурашова

В качестве пилотного проекта выбрана станция метро «Старая Деревня». Ее планируют модернизировать к 2024 году. Затем «Мегалайн» построит в разных районах Петербурга еще восемь ТПУ.

«Безусловно, работы будут совмещены, то есть ничего не будет закрываться. Какие-то временные выходы и переходы возможно и будут, но мы будем это согласовывать и анонсировать заранее. А вообще будет только постепенное улучшение, мы же будем поочередно открывать терминалы», – отметил гендиректор компании.

К слову, оба проекта накануне уже одобрили эксперты «Агентства стратегических инициатив» и лично президент России Владимир Путин. Глава государства даже распорядился оформить официальные поручения к их исполнению.