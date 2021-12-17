Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой за действия в отношении канала RT DE

Роскомнадзор обратился к администрации платформы YouTube с требованием незамедлительно восстановить доступ к немецкому каналу RT.

Накануне видеохостинг YouTube заблокировал новый канал RT DE. Это произошло в день запуска телевещания.

«Шестнадцатого декабря Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять ограничения с немецкоязычного информационно-аналитического канала RT auf Sendung», — сообщается на сайте Роскомнадзора.

Представители российского ведомства обратились к YouTube с требованием восстановить доступ к немецкому каналу RT. Кроме того, Роскомнадзор напомнил о возможном ограничении доступа к площадке на территории России.