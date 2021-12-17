В России порядок получения больничного листа изменится с 2022 года

С 2022 года в России вводится обязательный электронный больничный. Об этом сообщает «Российская газета».

Ранее граждане имели право выбрать между бумажным и электронным носителем. Теперь врачи будут подписывать документ электронной подписью и автоматически размещать больничный лист в информационной системе Фонда социального страхования (ФСС).

Помимо этого, выплаты по больничному будут начисляться проактивно. С января работнику не придется доказывать, что он отсутствовал по уважительной причине, если он вызывал врача на дом. Информация об этом будет автоматически попадать из больницы в Фонд социального страхования, который оповестит работодателя.

Кроме того, с 2022 года начисления по беременности и родам станут выплачивать без заявлений. Сведения об этом ФСС получит от медорганизации и органов ЗАГС.

Вместе с тем, с января правительство увеличит размер максимальной выплаты по больничным листам. Она составит 2572 рубля 60 копеек в день или около 80 тысяч рублей в месяц. Размер пособия напрямую зависит от среднего заработка за последние два года.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы предложили ввести ежегодную предновогоднюю выплату для пенсионеров. Уточняется, что законопроект подготовили члены Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов.