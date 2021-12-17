«Бригада Джорджа Вашингтона». Как американцы воевали на стороне Гитлера

Когда речь заходит об участии войск США во Второй мировой войне, принято вспоминать о печально известном «Дне Д» (высадке в Нормандии 6 июня 1944 года) или вероломном нападении японцев на Перл-Харбор. Однако американским бойцам в рядах вермахта посвящено не так много исследований.

Эксперты исторического портала «Русская семерка» («РС») взялись оценить, сколько земляков президента Авраама Линкольна предпочли звездно-полосатому флагу правостороннюю свастику Третьего рейха.

Американская мечта

К слову, американцы воевали против союзников не только в рядах вермахта, но и в подразделении СС. В документах 1940-х годов говорится о том, что порядка 20 граждан США носили на плече шеврон с изображением сдвоенной руны «зиг».

Специальные подразделения, состоящие из американцев, нацисты набирали в концентрационных лагерях. Плененные в ходе боев жители Соединенных Штатов, голодные и разбитые горем, готовы были отстаивать знамя Третьего рейха, чтобы остаться в живых. Один из таких отрядов назывался «Бригада Джорджа Вашингтона», пишут эксперты «РС» со ссылкой на западных исследователей.

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Бригада состояла примерно из ста солдат, набранных в концлагере под Дрезденом. Известно, что они участвовали в боях на юго-западе Бельгии во время контрнаступления немецких войск в Арденнах. Тогда армия США столкнулась с диверсионным отрядом, бойцы которого свободно владели английским языком с североамериканским акцентом.

«Они проводили диверсии, организовывали засады и, переодевшись в форму армии США, распространяли в тылу панику. Деятельность этих групп не могла оказать решающего значения на ход войны, но все равно доставляла американцам определенные сложности», — пишут эксперты «РС».

Чтобы выявить шпионов, «подлинные» солдаты Соединенных Штатов задавали подозрительным «союзникам» специфические вопросы, связанные с бейсболом и бытом американцев. Некоторые лазутчики проникали в ряды французского и бельгийского сопротивления, выдавая себя за сбитых летчиков. Заручившись доверием, они сдавали новых боевых товарищей гестаповцам.

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Предательство по-английски

В 1944 году в Германии также проводился набор граждан Великобритании для формирования «Легиона Святого Георгия». Позднее его переименовали в «Корпус свободных британцев». Пленных англичан угощали фруктами, снабжали сигаретами и водили на лекции, где призывали присоединиться к вермахту для борьбы с «общим врагом» — Советским Союзом.

Добровольцев было не так уже и много. Архивы свидетельствуют о том, что самое большое подразделение насчитывало 27 британцев, при этом 7 из них признавались в верности рейху еще до начала войны. Другая часть перебежчиков не хотела возвращаться на родину, где их ждала тюрьма (за довоенные преступления).

Провоевал корпус недолго. 29 апреля 1945 года все отделение сдалось в плен войскам союзников. Самым известным коллаборационистом был Джон Амери – сын министра по делам Индии в правительстве Уинстона Черчилля Леопольда Амери. После окончания войны его повесили за измену.