Песков пригрозил Евросоюзу зеркальным ответом на решение продлить санкции против России

Москва зеркально ответит на решение саммита Евросоюза продлить экономические санкции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пригрозил ЕС ответными мерами после решения продлить экономические санкции против Москвы. По словам Пескова, не Россия вводила изначальные ограничения и не ей поднимать этот вопрос.

«Вы знаете, что у нас есть и функционирует целый набор контрмер. Они зеркально также будут продлеваться с нашей стороны», — сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

Песков добавил, что Россия прекрасно адаптировалась к существующим экономическим санкциям Запада и научилась извлекать выгоду от сложившейся ситуации.

Евросоюз ранее продлил на полгода экономические санкции против Москвы. Объединение приняло такое решение по итогам саммита, который состоялся в Брюсселе.