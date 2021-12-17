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Песков пригрозил Евросоюзу зеркальным ответом на решение продлить санкции против России

Политика
Песков пригрозил Евросоюзу зеркальным ответом на решение продлить санкции против России

Москва зеркально ответит на решение саммита Евросоюза продлить экономические санкции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пригрозил ЕС ответными мерами после решения продлить экономические санкции против Москвы. По словам Пескова, не Россия вводила изначальные ограничения и не ей поднимать этот вопрос.

«Вы знаете, что у нас есть и функционирует целый набор контрмер. Они зеркально также будут продлеваться с нашей стороны», — сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

Песков добавил, что Россия прекрасно адаптировалась к существующим экономическим санкциям Запада и научилась извлекать выгоду от сложившейся ситуации.

Евросоюз ранее продлил на полгода экономические санкции против Москвы. Объединение приняло такое решение по итогам саммита, который состоялся в Брюсселе.

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