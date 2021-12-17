Бывшего депутата петербургского ЗакСа Резника обвинили в приобретении наркотиков

Экс-депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника обвинили в приобретении более 18 граммов марихуаны без цели сбыта.

Сегодня Октябрьский районный суд начал рассмотрение дела Резника. Во время заседания представитель прокуратуры заявила, что бывший парламентарий незаконно приобрел наркотическое вещество в значительном объеме.

Ранее стало известно, что нарколаборатория, где был задержан экс-депутат, работала больше года. ФАН опубликовал кадры с камер видеонаблюдения в подъезде дома на канале Грибоедова, где, по версии следствия, Резник приобретал марихуану.