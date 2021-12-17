СК просит об аресте экс-владельца компании «Русский продукт» Ольги Миримской

Следственный комитет РФ ходатайствует об аресте бывшей главы компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольги Миримской по делу о получении взятки, сообщили в Басманном суде Москвы.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Миримской О. М. поступило в суд», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, женщина является фигуранткой уголовного дела о получении взятки. О сумме нелегального денежного вознаграждения в настоящий момент не сообщается. СК также просит заключить под стражу следователя Юрия Носова.

Известно, что ранее он принимал участие в расследовании инцидента, в котором предпринимательница числилась как потерпевшая. Обстоятельства и причины задержания в настоящий момент уточняются.