Силовики задержали вербовщика ИГ в общежитии МИРЭА

В Москве правоохранители задержали студента МИРЭА по уголовному делу о публичных призывах к террористической деятельности или оправдании терроризма. Злоумышленник вербовал других учащихся в преступную группировку, сообщили в Федеральной службе безопасности.

«Пресечена деятельность сторонника международной террористической организации «Исламское государство»1, — сообщили в ведомстве.

По информации следствия, приезжий регулярно оправдывал деятельность боевиков ИГ1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) и призывал других к неправомерной деятельности. Парня задержали в общежитии университета.

В его отношении возбуждено уголовное дело. Ведется дальнейшее расследование. Сотрудники ФСБ за 2020 и 2021 годы предотвратили более 85 терактов в РФ.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации