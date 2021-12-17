Глава МИД Украины Кулеба подвел итоги деятельности за год

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге для СМИ назвал главные успехи внешнеполитического ведомства в 2021 году. Об этом сообщило издание Daily.com.ua.

«МИД системно и последовательно работало над активным утверждением Украины как активного участника международной политики, системно укрепляло безопасность для нашего государства в сложных условиях, открывало новые экономические возможности для украинского бизнеса в мире. За этот год нам удалось достичь многих результатов», — заявил министр.

Уточним, что на первое место Кулеба поставил разработку последовательной стратегии внешнеполитической деятельности.

Другим достижением украинской дипломатии, по мнению Кулебы, стало проведение саммита «Крымская платформа». Тогда президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что партнеры помогут подтолкнуть Россию к решению проблем «за столом переговоров». Он выразил готовность использовать все политические, дипломатические и юридические средства для «возвращения» контроля над полуостровом.

Кроме того, министр отметил как важное внешнеполитическое событие для Украины стал визит президента Зеленского в США.

В завершении глава МИД высказал «гордость за Украину».

Напомним, 9 декабря в Азовском море произошел инцидент с украинским кораблем "Донбасс". Несмотря на сигналы пограничной службы РФ, он двигался в сторону Керченского пролива без разрешения на проход. В ФСБ отметили, что действия борта ВМС Украины несут угрозу безопасности мореплавания.