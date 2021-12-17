Ведущий Норкин развеселил гостей «Места встречи» шуткой про пожилых евреев в Нью-Йорке

Телеведущий Андрей Норкин в эфире программы «Место встречи» рассмешил гостей и зрителей студии новым анекдотом про еврейскую пожилую пару в Нью-Йорке.

Пенсионеры из-за границы часто путешествуют по миру и наслаждаются жизнью. Именно про одну такую пару и был анекдот ведущего. Он рассказал о пожилых людях из Израиля, которые приехали отдохнуть в Нью-Йорк. По его словам, супруги забрели в роскошный район Манхэттен, где решили поесть в ресторане.

Тележурналист уточнил, что там пожилую пару обслужил официант из Китая, который прекрасно, к их удивлению, говорил на иврите — официальном языке в Израиле. Норкин отметил, что пенсионеры оказались не только в восторге от еды, но и профессионализма обслуживающего персонала. Они попросили официанта пригласить к их столу руководителя заведения.

«Где же вы нашли такого китайца с блестящим знанием иврита?» — спрашивает пара. «Тшш, говорите тише, пожалуйста, он думает, что это английский», — отвечает им хозяин.

Таким образом гости и зрители программы «упали» от смеха после нового анекдота Норкина. Юмор ведущего они оценили хохотом и аплодисментами.

Ведущий известен своей традицией рассказывать анекдоты под конец эфира «Места встречи». Недавно он вспомнил шутку о нашествии инопланетян на Землю, которые, как оказалось, были знакомы с Иисусом.