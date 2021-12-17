Премьер-министр Канады задумался о легализации тяжелых наркотиков

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью телеканалу CityNews сообщил, что он всерьез рассматривает вопрос о декриминализации тяжелых наркотиков в стране и обсуждает это с федеральным правительством и специалистами.

«Федеральное правительство не собирается что-то предпринимать, не убедившись, что есть реальная поддержка на местах в муниципалитетах и провинциях», – подчеркнул глава правительства.

Тему легализации подняла в прошлом месяце канадская провинция Британская Колумбия, которая потребовала от федерального правительства декриминализации сильнодействующих наркотиков. Представители региона отметили, что эта мера якобы поможет снизить смертность.

Внимание властей привлек рост числа погибших от отравления запрещенными веществами в Британской Колумбии: с января по июль 2021 года умерло около 1 500 человек, что примерно на 30% больше, чем годом ранее.

Ранее журналисты издания «Страна.ua» провели расследование и выяснили, что президент Украины Владимир Зеленский в прошлом употреблял наркотики.

