Большой кризис в маленькой стране. Литва рискует остаться без торговых партнеров

Литва отозвала своих послов из Китая, сообщил местный министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Фактически это означает прекращение дипломатических отношений между двумя странами.

Напомним, конфликт Вильнюса и Пекина развивается не первый месяц. Первое обострение пришлось на лето этого года, когда Литва объявила о намерении открыть у себя представительство острова Тайвань. Его Китай считает одной из своих провинций, но большинство стран выступают за статус независимого государства.

pixabay.com /

Литовское представительство Тайваня все же открылось в ноябре. Перед этим обе страны отозвали своих послов для проведения консультаций, а Китай ко всему прочему приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву и уменьшил кредитный лимит для литовских предприятий.

В начале декабря власти Поднебесной неожиданно исключили Литву из системы электронного таможенного декларирования товаров. Проще говоря, торговля между странами остановилась.

wikipedia.org / Algirdas / CC BY-SA 3.0

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук Николай Межевич в беседе с «Политикой Сегодня» сообщил, что впереди у Вильнюса непростые времена. Он отметил, что Китай не обратит внимания на разрыв связей с небольшой восточноевропейской страной, а вот для экономики Литвы это станет началом большого кризиса.

По его словам, следом за прекращением белорусского и китайского транзита Литва рискует потерять и партнера в лице России, отношения с которой и без того «висят на волоске».

«И тогда возникает вопрос: зачем вам [Литве] модернизированный и действительно неплохой порт Клайпеда, в реконструкцию которого вложены сотни миллионов не рублей, а долларов, если для национальной экономики нужна от него лишь девятая часть? Все остальное нужно для транзита белорусского, китайского, казахского. А Казахстан кого скорее поддержит: Китай и Россию или Вильнюс? Конечно, он поддержит своих важнейших торговых партнеров, друзей», – рассудил экономист.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Профессор не исключил, что на фоне серьезных разногласий литовский истеблишмент обратится за помощью к США. Однако американские дотации, какими бы большими они не были, окажутся несопоставимы с масштабом потерь из-за прекращения транзита.

При этом Межевич подчеркнул, что в Китае живут «очень памятливые люди». Даже если дипломатические отношения между государствами в ближайшем будущем восстановятся, таить обиду в Поднебесной будут еще несколько лет. И этого времени вполне хватит, чтобы повергнуть литовскую экономику в еще больший кризис, заключил эксперт.