Брифинг на тему развития петербургских промзон состоится в медиацентре «Патриот»

Генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник на брифинге в студии медиацентра «Патриот» расскажет о проектах развития промышленных зон и транспортных узлов в Санкт-Петербурге, передает ФАН.

Речь идет о проекте комплексного развития территории «Горская» и петербургской сети транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Накануне они были презентованы на заседании экспертного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» под руководством президента РФ Владимира Путина.

Брифинг Корупятника состоится в медиацентре «Патриот» в пятницу, 17 декабря, в 13:00 по московскому времени. Журналисты могут задать свои вопросы заранее в WhatsApp по номеру +79006216038. Прямой эфир будет транслироваться на странице Медиагруппы «Патриот» в социальной сети «ВКонтакте». Архив трансляции будет доступен на сайте пресс-центра.