Комитет по транспорту планирует ввести поминутный тариф на платную парковку в Петербурге

Поминутный тариф в зоне платного парковочного пространства могут ввести в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в комитете по транспорту.

Председатель комитета Кирилл Поляков отметил, что поминутная оплата может появиться уже в 2022 году. По его словам, нововведение поможет автомобилистам сэкономить деньги. В данный момент действует почасовая оплата, которая составляет 100 рублей. Если водителю надо оставить машину на стоянке на 20 минут, он должен платить полную стоимость, что несправедливо, подчеркнул чиновник.

При этом в комтрансе напомнили, что со следующего года продолжится расширение зоны платной стоянки. Она станет больше в Адмиралтейском и Центральном районах, а в 2023 году появится в Василеостровском и Петроградском.

Несмотря на увеличение количества платных парковочных мест, петербургские автовладельцы не имеют гарантий, что смогут поставить машину на оговоренных территориях. После выпадения большого количества осадков данные места оказались завалены снегом, а коммунальные службы города не предприняли необходимых мер для его уборки. При этом глава города Александр Беглов заявил, что владельцы машин сами виноваты в некачественной очистке дорог.