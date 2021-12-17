«Плевок в лицо». Резиденцию губернатора Петербурга очистят от снега за 5,5 млн рублей

Петербургские власти готовы заплатить почти 5,5 миллиона рублей из бюджета за уборку снега и льда с крыши Смольного и резиденции губернатора Александра Беглова — соответствующий тендер был размещен на сайте госзакупок. Очередной непопулярный шаг городской администрации может оскорбить петербуржцев и «похоронить» политическую карьеру градоначальника, считают эксперты.

Ранее журналисты выяснили, что к содержанию административных зданий в Петербурге местные власти подходят куда более трепетно, чем к очистке всего города от гололеда, снежных «куч Беглова» на обочинах и наледи на крышах, калечащей прохожих.

Федеральное агентство новостей /

Для уборки у собственных рабочих мест петербургские чиновники желают нанять на год несколько бригад по три человека, причем рабочие должны трудиться даже по праздникам. Согласно условиям контракта, подрядчик должен использовать недешевую современную технику — автовышку высотой не менее 24 метров.

Примечательно, что даже с потеплением снежный коллапс в Петербурге не закончился. Во втором городе России не хватает плавильных станций для снега, новой снегоуборочной техники и рабочих рук в коммунальных службах. На правление губернатора Беглова петербуржцам приходится жаловаться президенту Владимиру Путину.

В начале декабря в городской администрации ситуацию развернуто не комментировали, но изредка оправдывались: мол, справиться с «залповым снегопадом» не так просто. Но политолог Юрий Самонкин уверен, что в руководстве Петербурга просто-напросто «сработал эффект русского авось» и ситуация со снегом вышла из-под контроля. В этом Северная столица уступает не только Москве, но и другим региональным центрам России.

«Смольный отдает предпочтение в очистке снега тем районам, где сосредоточены здания административного значения, чтобы работа органов власти не была парализована, в том числе и в резиденции губернатора. Абсурдная ситуация, которую гражданское общество может воспринять как плевок в свою сторону», — прокомментировал действия петербургского руководства Самонкин.

Спасти репутацию петербургской власти еще возможно, уверен политолог. Для этого необходимо либо обратиться за помощью к федеральному центру, признав свою несостоятельность, либо привлекать к расчистке города МЧС.

Невские Новости / Анна Карпова

Ранее сообщалось, что на головы жителям Петербурга вслед за ледяными глыбами и сосульками начали падать части фасадов исторических зданий. Подробнее о том, как решить коммунальный коллапс «по-сталински» — в нашей статье.