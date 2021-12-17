В Белоруссии скончался старейший Герой Советского Союза Василий Мичурин

Костромской Герой Советского Союза Василий Мичурин скончался на 106-м году жизни в Белоруссии.

«Министерство обороны Республики Беларусь выражает соболезнования родным и близким Героя Советского Союза, полковника в отставке Мичурина Василия Сергеевича в связи с его смертью», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Мичурин родился в Костромской губернии России 28 июля 1916 года. Он был полковником в отставке, а также являлся участником Великой Отечественной войны и советско-финской войны. Звание героя СССР он получил за совершенный во время советско-финской войны подвиг. Мичурин, вооруженный тремя пулеметами, в одиночку сумел удержать рубеж на Карельском перешейке.