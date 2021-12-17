«Зима, Забайкалье, фашизм». Почему губернатору Осипову припомнили художества одного австрийца

Печально известного австрийского художника довелось вспомнить Instagram­­-аудитории губернатора Забайкальского края Александра Осипова. «Зима, Забайкалье, фашизм» — такой ассоциативный ряд предложил один из подписчиков под фото, на котором глава региона запечатлен перед холстом с вдохновенно приподнятой кистью и мечтательным взором.

instagram.com / @osipov_officially

И это не единственный граничащий с искусством комментарий — безобидный пост стал отдушиной для многих, кого задел недавний радикальный призыв господина Осипова устроить свое маленькое гетто.

«Хотите — кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, кто там, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее. Согласуйте с федеральным центром, все что угодно делайте, чтобы мы вакцинировали людей», — призвал Осипов подчиненных на оперативном совещании в минувший понедельник.

Количество гневных реплик, судя по всему, быстро достигло критической массы и вынудило пресс-службу губернатора закрыть комментарии в Instagram. Осипов объяснил решение «атакой ботов» и выложил «страшные фото» из читинского моностационара. Мол, вот что бывает с теми, кто не вакцинируется. Там же глава региона объяснился за недавний пассаж про военное оцепление. Оказывается многие его не так поняли.

«Я не просил принуждать к вакцинации, оцеплять кварталы. Я просил дать каждому желающему возможность поставить прививку даже дома», — заверил он.

Примечательно, что еще сравнительно недавно, в августе, между жителями Забайкалья и губернатором практически царила идиллия — во всяком случае ничего, в том числе пресловутый коронавирус, не мешал Осипову танцевать бурятский ехор на открытии парка «Тужи». А ныне милость сменилась гневом и вот уже главе региона язвительно напоминают, кто еще имел страсть к живописи, но переборщил с красками.

kremlin.ru / Администрация президента России

В оценках главного регионального ньюсмейкера минувшей недели экспертное сообщество разошлось. Директор ИА ZabNews.ru Андрей Коптев выразил мнение, что анонсированный блицкриг на территории антипрививочников связан с кадровым кризисом: команду Осипова недавно покинул профильный вице-премьер Андрей Гурулев. Чиновник выиграл выборы в Госдуму и уехал. Вопросами вакцинации заниматься стало некому.

Отчасти созвучный тезис предложил в комментарии «Клубу регионов» председатель забайкальского отделения партии «Яблоко» Игорь Линник. Уровень профессионализма прививочной кампании в Забайкалье не выдерживает критики, полагает он. А Осипову нужно тщательнее подбирать слова и проявить гибкость.

«Кремлю надо сделать выводы, что нельзя делать ставку в плане вертикализации власти на таких вот профи в кавычках. Потому что эти «профи» в конечном итоге могут привести к такому результату, который мы уже имели в 1917 и в 1991 гг. Они начинают будить какую-то протестность и ожесточение в людях», — был категоричен Линник.

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян в беседе с «Политикой Сегодня» исключил предположение о том, что Осипов нервничает из-за невыполнения некоего федерального KPI по темпам вакцинации. Скорее, полагает эксперт, в резкой и эмоциональной форме Осипов пытался подтолкнуть к решению тех, кто пока сомневается насчет необходимости ставить прививку.

«Я не думаю, что делая это, на мой взгляд, намеренно экзальтированное заявление, он собирался предпринимать такие действия. Это требует некоторых организационных моментов, которые не во власти исключительно главы субъектов федерации. У нас главы регионов все-таки лично внутренние войска не направляют для каких бы то ни было действий. Скорее он показывает, что этот вопрос не просто важен, а он острый», — сказал Кирьян.

По данным Университета Джона Хопкинса и портала «Стопкоронавирус.рф», на 16 декабря в Забайкалье зафиксировано 92720 подтвержденных диагнозов, 79954 случая выздоровления. Для 1724 человек болезнь завершилась летально.

Невские Новости / Анна Карпова

Александру Осипову 52 года. Он возглавил Забайкалье осенью 2018 года, а спустя год выиграл выборы в качестве самовыдвиженца. До своего назначения в Забайкалье Осипов занимал пост замминистра по развитию Дальнего Востока.