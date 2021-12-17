Госдума расследует обстоятельства инцидента с законом о школьных онлайн-ресурсах

Госдума инициирует расследование обстоятельств ситуации с отклонением Совфедом закона об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов, заявил спикер государственного органа Вячеслав Володин.

По его словам, было принято решение о создании специальной комиссии, которая займется расследованием. После установления обстоятельств будет приниматься соответствующее решение, резюмировал он.

Ранее глава комитета СФ по образованию и науке Лилия Гумерова объяснила, почему закон был отменен. По ее словам, в тексте проекта исчезло слово «исключительно». В связи с этим вся конструкция закона разрушилась. Вместе с тем некоторые формулировки могли трактоваться по-разному.