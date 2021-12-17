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Сенатор Цеков на фоне продления санкций против РФ назвал Евросоюз пленником ошибочных решений

Политика
Сенатор Цеков на фоне продления санкций против РФ назвал Евросоюз пленником ошибочных решений

Европейский союз не может признать ошибочность своего решения о санкциях и продолжает идти по накатанной, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

Таким образом он прокомментировал решение о продлении антироссийских ограничений.

«Да они все оказались уже в плену санкций. В плену тех решений, которые они приняли до этого и увязки этих решений с выполнением Минских соглашений», — сказал он беседе с корреспондентом телеканала RT.

Вместе с тем сенатор добавил, что выполнение тех самых соглашений лежит в зоне компетенции Украины, а Россия не является стороной конфликта.

Стоит отметить, что ситуация на Украине обострилась в 2014 году. Восточные республики страны не приняли власть, которая пришла в результате государственного переворота в Киеве.

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