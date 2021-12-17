Сенатор Цеков на фоне продления санкций против РФ назвал Евросоюз пленником ошибочных решений

Европейский союз не может признать ошибочность своего решения о санкциях и продолжает идти по накатанной, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

Таким образом он прокомментировал решение о продлении антироссийских ограничений.

«Да они все оказались уже в плену санкций. В плену тех решений, которые они приняли до этого и увязки этих решений с выполнением Минских соглашений», — сказал он беседе с корреспондентом телеканала RT.

Вместе с тем сенатор добавил, что выполнение тех самых соглашений лежит в зоне компетенции Украины, а Россия не является стороной конфликта.

Стоит отметить, что ситуация на Украине обострилась в 2014 году. Восточные республики страны не приняли власть, которая пришла в результате государственного переворота в Киеве.