«Спартак» объявил о назначении итальянца Ваноли на должность главного тренера

Итальянский специалист Паоло Ваноли назначен главным тренером футбольного клуба «Спартак», сообщается на сайте команды.

Итальянец подписал контракт с московским клубом до конца следующего сезона с возможностью его продления сроком на год. В период с 2010 по 2017 год Ваноли работал в составе тренеров итальянских сборных. Сборная Италии до 19 лет под его руководством дошла до финала чемпионата Европы. Он также работал ассистентом в главной национальной команде.

Паоло Ваноли с 2017 года вошел в штаб тренера Антонио Конте и был его помощником в лондонском «Челси», а позже в «Интере». Он выигрывал Кубок Англии и становился чемпионом Серии А с миланцами. В российском клубе его ассистентами станут соотечественники Марко Донадель, тренер вратарей Марко Дзуккер, тренер по физподготовке Джампьеро Ашенци и аналитик Андреа Бьянки.