Жителям КНДР запретили покупать еду и смеяться из-за траура по Ким Чен Иру

Северная Корея скорбит по погибшему 10 лет назад главе КНДР Ким Чен Иру – отцу нынешнего правителя Ким Чен Ына. Radio Free Asia (RFA) передает, что в республике объявлен 11-дневный траур. Обычно он длится 10 дней, но в честь «юбилея» власти решили продлить «период скорби» еще на одни дополнительные сутки.

Ближайшие 11 дней гражданам Северной Кореи нельзя употреблять алкоголь, смеяться и заниматься каким-либо досугом. Один из жителей города Синыйджу, пожелавший остаться анонимным из соображений безопасности, рассказал журналистам RFA, что 17 декабря людям запретили покупать в магазинах продукты.

«В прошлом многие люди, которых поймали в состоянии алкогольного опьянения в период траура, были арестованы, и с ними обращались, как с идеологическими преступниками. Этих людей увезли, и больше их никогда не видели», — рассказал источник.

Посольство России в КНДР /

Даже если у жителя КНДР скончался один из членов семьи, его похороны советуют отложить, а родственникам запрещают оплакивать потерю. Если чей-то день рождения выпадает на период траура, празднеству случиться также не суждено.

«Полиции сказано быть начеку и искать людей, которые не выглядят должным образом скорбящими, — добавил собеседник RFA. — Это месячное специальное дежурство для всех полицейских. Я слышал, что сотрудники правоохранительных органов вообще не могут спать».

Жители втайне надеются, что в будущем траурные периоды сократят хотя бы до одной недели.