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В Чили скончалась вдова Аугуста Пиночета

Общество
В Чили скончалась вдова Аугуста Пиночета

В Чили 17 декабря скончалась вдова президента Аугуста Пиночета — Лусия Ириарт. Ей было 99 лет. Об смерти бывшей первой леди страны сообщила в Twitter ее внучка. 

 

«Моя любимая бабушка скончалась в возрасте 99 лет в окружении семьи и близких. Оставив огромный след в наших сердцах. Она отдала свою жизнь служению чилийцам, и история знает, как ценить ее великий труд и ее работу для нашей любимой страны. Покойся с миром», — написала Карина Пиночет.

Лусия Ириарт была первой леди Чили с 1974 по 1990 годы. Сам Пиночет называл ее ближайшим советником. По его словам, жена оказала большое влияние на его решение организовать госпереворот в сентябре 1973 года, свергнув избранное правительство президента Сальвадора Альенде.

С середины 2000-х годов Ириарт несколько раз была арестована по обвинениям в уклонении от уплаты налогов, растрате и незаконном переводе миллионов долларов на счета в иностранные банки.

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