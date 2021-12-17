В Чили скончалась вдова Аугуста Пиночета

В Чили 17 декабря скончалась вдова президента Аугуста Пиночета — Лусия Ириарт. Ей было 99 лет. Об смерти бывшей первой леди страны сообщила в Twitter ее внучка.

A los 99 años y rodeada de familiares y seres queridos fallece mi amada abuela.

Deja una huella inmensa en nuestros corazones.

Entregó su vida al servicio de los chilenos y la Historia sabrá valorar su grandiosa obra y su trabajo por nuestro amado país.

Descansa en Paz

???????????????? pic.twitter.com/ANBUIrALtO — Karina Pinochet (@pinochet_karina) December 16, 2021

«Моя любимая бабушка скончалась в возрасте 99 лет в окружении семьи и близких. Оставив огромный след в наших сердцах. Она отдала свою жизнь служению чилийцам, и история знает, как ценить ее великий труд и ее работу для нашей любимой страны. Покойся с миром», — написала Карина Пиночет.

Лусия Ириарт была первой леди Чили с 1974 по 1990 годы. Сам Пиночет называл ее ближайшим советником. По его словам, жена оказала большое влияние на его решение организовать госпереворот в сентябре 1973 года, свергнув избранное правительство президента Сальвадора Альенде.

С середины 2000-х годов Ириарт несколько раз была арестована по обвинениям в уклонении от уплаты налогов, растрате и незаконном переводе миллионов долларов на счета в иностранные банки.