Макрон выразил надежду на прогресс в рамках «нормандского формата» по Донбассу

Франция надеется добиться прогресса в рамках «нормандского формата» по ситуации в Донбассе, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем после саммита ЕС Макрон отметил, что Париж рассчитывает на возвращение Москвы к обсуждениям.

«Нужно вернуть Россию в политические рамки, лишь они позволят урегулировать украинский вопрос. Это Минские соглашения в "нормандском формате", что мы обсуждали вчера, и хотели бы добиться продвинуться вперед по этому вопросу в ближайшие недели», — высказался он.

Макрон добавил, что США и страны ЕС «придерживаются многостороннего подхода» в вопросе урегулирования ситуации на Украине.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил о безальтернативности Минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины. Министр отметил необходимость влияния на украинские власти со стороны Германии как участницы «нормандского формата».