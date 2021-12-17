«Отвратительное зрелище». Милонов предложил сажать в тюрьму за гей-пропаганду

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов устал наблюдать в соцсетях за «извращенцами», которые не скрывают свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, и предложил ввести уголовную ответственность за гей-пропаганду.

«В TikTok есть извращенцы, которые открыто говорят, что они геи, что живут с мужиками, целуются друг с другом. Конечно, нужно наказывать за такие вещи. Это должно быть уголовно наказуемое деяние, потому что никто не хочет смотреть на это отвратительное зрелище», – заявил депутат в беседе с журналистами URA.RU.

При этом народный избранник подчеркнул, что речь идет именно о попытках популяризации, а не самом факте гомосексуализма. По его словам, это должно оставаться «тайной личной жизни», вмешиваться в которую никто не имеет права.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В России с 2013 года уже существует административная ответственность за ЛГБТ-пропаганду среди детей в СМИ и интернете. Милонов предложил распространить ее действие не только на несовершеннолетних, но и на взрослых.

Штраф за нарушение на сегодняшний день для обычных граждан составляет от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч, а для юрлиц — 1 миллион рублей.

Накануне первое дело на миллион проиграл телеканал «Муз-ТВ», который в июне этого года в ходе трансляции ежегодной музыкальной премии показал на экранах мужчин в платьях, а также певцов Филиппа Киркорова и Давида Манукяна, изображавших из себя пару в окружении бодибилдеров.