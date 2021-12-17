Ночные головные боли могут сигнализировать об ухудшении здоровья

Заведующая первым неврологическим отделением ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого Ирина Буханевич сообщила, что головные боли по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем.

Головная боль может быть симптомом многих болезней. Поэтому пациентам следует обращаться к медикам, чтобы установить ее причины. Специалист подчеркнула, что неправильно просто глушить недуг таблетками, забывая о нем.

«Можно упустить драгоценное время для своевременной правильной диагностики заболеваний», — сообщила медик на своей странице в Instagram.

Она отметила, что ночные головные боли, от которых человек может даже проснуться, часто указывают на повышенное внутричерепное давление. Этот недуг возникает, в том числе из-за опухоли мозга.

Эндокринолог Зухра Павлова назвала стресс в будние дни причиной головных болей по выходным. Иногда такое состояние возникает в результате смены условий.