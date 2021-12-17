Ученые Итальянского технологического института разработали летающего робота-гуманоида

Специалисты Итальянского технологического института (IIT) представили свою новую разработку — человекоподобного робота iRonCub, способного летать. Его подробное описание было опубликовано в научном журнале IEEE Spectrum.

Робот-гуманоид с лицом, напоминающим куклу, оснащен ракетными двигателями, встроенными в его спину и руки. Это позволяет ему маневрировать на сложной местности. Кроме того, специалисты встроили в его рюкзак несколько моторов. Отмечается, что ноги робота изготовлены из особого огнеупорного материала, а его последующие модификации будут покрыты жаропрочным сплавом.

Авторы разработки предполагают, что человекоподобный робот может использоваться для ликвидации последствий стихийных бедствий. Кроме того его предлагают использовать для проведения спасательных работ в труднодоступных районах.

Третий торговый форум состоялся в Новосибирске в декабре. В рамках мероприятия российские разработчики презентовали новинки робототехники, в том числе робота-официанта, передает телеканал «360».