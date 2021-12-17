Яркий дебют. Губернатор Бочаров перешел на мат, общаясь с волгоградцами

Первая и единственная за семь лет прямая линия губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова на местном телеканале 16 декабря прошла не без казусов. Неожиданно для себя и других чиновник выругался матом.

Бочаров отвечал на вопрос жительницы о транспортной недоступности Сарпинского острова: по ее словам, люди там фактически отрезаны от города, хотя формально остров является его частью. Волгоградка уточнила, действительно ли будут построены мосты и «территория начнет развиваться»?

«Несмотря на эти сложности, считаю его [развитие острова] одним из самых первостепеннейших и перспективнейших проектов для Волгограда. И будем этому вопросу уделять внимание. А то, что транспортная доступность слабая, понимаем. Я думаю, с Владимиром Алексеевичем мы эту задачу решим. Эту задачу, б**, понятно, как ее решать», - заявил губернатор.

Сам Бочаров пока никак не прокомментировал инцидент. Судя по его смятению после сказанного, он и сам не ожидал от себя нецензурного выражения. Однако эфир был прямой и вырезать матерное междометие не удалось — журналисты записали губернаторское выступление в «коллекцию великих цитат чиновников».

Примечательно, что первая прямая линия Бочарова должна была пройти без эксцессов. Для этого вопросы от зрителей предварительно проходили цензуру организаторов, как сообщал ранее V1.ru. Но «зацензурить» самого губернатора не вышло.

Дебют Бочарова получился ярким, но губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с его «оговоркой по Фрейду» во время рассуждения о многоконфессиональном регионе переплюнуть не удалось, считает политконсультант Дмитрий Фетисов.

«А если без шуток, то главная задача любой "прямой линии" главы региона заключается в повышении открытости системы власти и роста ее рейтингов. Но некоторым главам "прямые линии" категорически противопоказаны, на них рейтинги только падают», — отметил эксперт в Telegram.

В начале июля Владимир Путин поручил губернаторам и главам регионов проводить свои прямые линии не реже одного раза в год — так «происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан», уточнил президент.

kremlin.ru / Администрация президента России

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